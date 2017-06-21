21.06.2017 12:00

Утром на поселке Жуковского загорелся автомобиль: возле машины видели неизвестного (ВИДЕО)

Пожар произошел сегодня, 21 июня, около 9-ти этажного жилого дома по ул. Астрономической, 44а.



// ГСЧС

Сообщение о пожаре в припаркованном возле дома автомобиле поступило в 8:40.



На место происшествия были направлены 2 пожарно-спасательных подразделения на автоцистернах.

На момент прибытия спасателей огнем был охвачен моторный отсек и частично салон автомобиля «Mercedes CL 550», 2007 года выпуска. Площадь пожара составляла около 4 кв.м.



В 8:51 пожар был локализован, в 09:05 - ликвидирован.

В тушении огня принимало участие 8 спасателей. Пострадавших нет.

Как сообщили в Патрульной полиции, о пожаре по телефону сообщила женщина. Она сказала, видела, как у автомобиля слонялся неизвестный мужчина, который затем спешно ушел, после чего у внедорожника занялся капотной отсек.



Полицейские оповестили об инциденте владельца автомобиля - 41-летнего харьковчанина.



Окончательные причины пожара устанавливают специалисты, на месте работает следственно-оперативная группа.



