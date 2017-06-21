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21.06.2017  12:45   

На ЮЖД молодой парень обокрал пенсионера

Нападавшим оказался 22-летний житель Харьковской области.


pushkinska
С заявлением в дежурную часть Холодногорского отдела полиции обратился 63-летний харьковчанин. Копы  установили, что к нему на Привокзальной площади подбежал неизвестный молодой человек, выхватил из нагрудного кармана футболки 400 гривен и скрылся.
 
«В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили и задержали человека, причастного к совершению преступления. Злоумышленником оказался 22-летний житель Харьковской области. Вещественные доказательства изъяты», - информируют в пресс-службе ГУНП.
 
По факту происшествия следователем  Холодногорского ОП открыто уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает лишение свободы на срок до 4 лет.
Источник:   ГУНП
 Тэги:  кража, пенсионер, харьков
 
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