21.06.2017 12:45

На ЮЖД молодой парень обокрал пенсионера

Нападавшим оказался 22-летний житель Харьковской области.



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С заявлением в дежурную часть Холодногорского отдела полиции обратился 63-летний харьковчанин. Копы установили, что к нему на Привокзальной площади подбежал неизвестный молодой человек, выхватил из нагрудного кармана футболки 400 гривен и скрылся.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили и задержали человека, причастного к совершению преступления. Злоумышленником оказался 22-летний житель Харьковской области. Вещественные доказательства изъяты», - информируют в пресс-службе ГУНП.

По факту происшествия следователем Холодногорского ОП открыто уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает лишение свободы на срок до 4 лет.