21.06.2017 12:58

Девушка замешкалась на пешеходном переходе и попала под машину

Авария произошла сегодня, 21 июня, около девяти часов утра возле перекрестка улиц Академика Павлова и Василия Стуса.



// Патрульная полиция

Как сообщили в патрульной полиции, что 66-летний водитель Toyota Corolla, двигаясь по улице Академика Павлова со стороны Московского проспекта в направлении Валентинивськои вблизи перекрестка с улицей Василия Стуса увидел девушку, которая переходила проезжую часть.



17-летняя гражданка завершив переход улицы, вернулась на дорогу, чтобы подобрать сумочку, которая у нее выпала, где и попала под колеса Corolla.



Пострадавшую госпитализировала бригада скорой медицинской помощи с диагнозом: ушиб мягких тканей грудной клетки, ссадины головы.



Обстоятельства ДТП выясняет следственно-оперативная группа.