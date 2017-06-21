Ребенку в руки попали спички: сгорели летняя кухня и сеновал

20 июня поступило сообщение о пожаре в селе Новоселовка Нововодолажского района.
Получив вызов в 18:18, на тушение прибыли пожарные пятьдесят шестой Государственной пожарно-спасательной части в составе 4 человек личного состава и 1 единицы специальной техники.
К их приезду огнем полностью были охвачены деревянные здания хозяйственной постройки и летней кухни, а также сеновал, где хранилось 300 кг нынешнего сена.
Спасатели в 18:45 локализовали пожар, однако окончательно потушить огонь удалось только в 22:30.
Пожар полностью уничтожил две надворные постройки и грубые корма.
Как выяснилось, причиной происшествия послужило то, что ребенок, оставленный без должного внимания взрослых, придумала опасные игры с огнем. К счастью маленькая девочка не пострадала.
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