 
Главная Новости Криминал и происшествия ДТП на Новых Домах: есть пострадавшие
21.06.2017  14:59   

ДТП на Новых Домах: есть пострадавшие

Авария произошла в полдень 21 июня на перекрестке проспекта Петра Григоренко и улицы Танкопия.


// Патрульная полиция

Как сообщили в патрульной полиции, автомобиль Volkswagen Touran под управлением 41-летней женщины, выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем Skoda Octavia A5.

В результате происшествия пострадала 26-летняя дочь виновницы происшествия, и 71-летний отец водителя Шкоды.

Их обоих госпитализированы в больницу.

Обстоятельства ДТП уточняет следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
21.06 Криминал и происшествия Девушка замешкалась на пешеходном переходе и попала под машину 21.06 Криминал и происшествия На выезде из Харькова – ДТП (ФОТО) 21.06 Криминал и происшествия В Харькове велосипедист угодил под колеса автомобиля
 
 

Видео

Накануне сессии горсовета депутаты рассмотрели все вопросы на общей комиссии
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 