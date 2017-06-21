ДТП на Новых Домах: есть пострадавшие

Авария произошла в полдень 21 июня на перекрестке проспекта Петра Григоренко и улицы Танкопия.
Как сообщили в патрульной полиции, автомобиль Volkswagen Touran под управлением 41-летней женщины, выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем Skoda Octavia A5.
В результате происшествия пострадала 26-летняя дочь виновницы происшествия, и 71-летний отец водителя Шкоды.
Их обоих госпитализированы в больницу.
Обстоятельства ДТП уточняет следственно-оперативная группа.
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