21.06.2017 14:59

ДТП на Новых Домах: есть пострадавшие

Авария произошла в полдень 21 июня на перекрестке проспекта Петра Григоренко и улицы Танкопия.



// Патрульная полиция

Как сообщили в патрульной полиции, автомобиль Volkswagen Touran под управлением 41-летней женщины, выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем Skoda Octavia A5.



В результате происшествия пострадала 26-летняя дочь виновницы происшествия, и 71-летний отец водителя Шкоды.



Их обоих госпитализированы в больницу.



Обстоятельства ДТП уточняет следственно-оперативная группа.