21.06.2017 15:35

Полиция разыскивает девушку, которая и раньше уходила из дома

Сеголдня, 21 июня, заявление о продаже девушки подал ее опекун.



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Как сообщили в Нацполиции, Полина Парасочка, 2001 года рождения, утром 16 июня ушла из дома и не вернулась.



Ранее девушка уже неоднократно покидала дом.



Приметы: рост 160 см, светлые прямые волосы, голубые глаза. На левой руке на плече имеет татировку в виде крыльев.



Была одета в голубые джинсы, белую футболку, белые кроссовки. При себе имела черный рюкзак.



Всех, кто что-либо знает о местонахождении разыскиваемой, просят сообщить по телефонам: 102, 370-21-25 или другим удобным способом.