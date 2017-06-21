Полиция разыскивает девушку, которая и раньше уходила из дома

Сеголдня, 21 июня, заявление о продаже девушки подал ее опекун.
Как сообщили в Нацполиции, Полина Парасочка, 2001 года рождения, утром 16 июня ушла из дома и не вернулась.
Ранее девушка уже неоднократно покидала дом.
Приметы: рост 160 см, светлые прямые волосы, голубые глаза. На левой руке на плече имеет татировку в виде крыльев.
Была одета в голубые джинсы, белую футболку, белые кроссовки. При себе имела черный рюкзак.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении разыскиваемой, просят сообщить по телефонам: 102, 370-21-25 или другим удобным способом.
День креатива: звезды предоставляют прекрасные возможности для самовыражения, вдохновения, генерации новых идей.
После ясного рассвета набегут облака. Днем ожидается дождь с грозой.
В этом году летнее солнцестояние для украинцев наступит 21 июня в 07.24 утра
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