 
Главная Новости Криминал и происшествия Полиция разыскивает девушку, которая и раньше уходила из дома
21.06.2017  15:35   

Полиция разыскивает девушку, которая и раньше уходила из дома

Сеголдня, 21 июня, заявление о продаже девушки подал ее опекун.


// Facebook

Как сообщили в Нацполиции, Полина Парасочка, 2001 года рождения, утром 16 июня ушла из дома и не вернулась.

Ранее девушка уже неоднократно покидала дом.

Приметы: рост 160 см, светлые прямые волосы, голубые глаза. На левой руке на плече имеет татировку в виде крыльев.

Была одета в голубые джинсы, белую футболку, белые кроссовки. При себе имела черный рюкзак.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении разыскиваемой, просят сообщить по телефонам: 102, 370-21-25 или другим удобным способом.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  пропал без вести, полиция, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
19.06 Криминал и происшествия Мужчина поехал в Харьков и пропал без вести (ФОТО) 15.06 Криминал и происшествия На экскурсии в Харькове пропал подросток (ФОТО) 08.06 Криминал и происшествия В маршрутке возле аэропорта нашли потерявшегося в Липцах ребенка
 
 

Видео

Накануне сессии горсовета депутаты рассмотрели все вопросы на общей комиссии
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 