21.06.2017 16:29

В Харькове на тарзанке покалечился школьник

11-летний мальчик упал с тарзанки на Основянском озере.



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Сообщение о происшествии поступило в Основянский отдел полиции от медиков вчера в 19:20.

Правоохранители установили, что мальчик катался на тарзанке и упал с нее. С ребенком находилась мать, которая объяснила, что травмы ее сын получил по собственной неосторожности.



Врачи доставили ребенка в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. У него сотрясение мозга, перелом шейного позвоночника и ребер. Сейчас состояние его здоровья врачи оценивают как средней тяжести.