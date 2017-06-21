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21.06.2017  16:29   

В Харькове на тарзанке покалечился школьник

11-летний мальчик упал с тарзанки на Основянском озере.


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Сообщение о происшествии поступило в Основянский отдел полиции от медиков вчера в 19:20.

Правоохранители установили, что мальчик катался на тарзанке и упал с нее. С ребенком находилась мать, которая объяснила, что травмы ее сын получил по собственной неосторожности.

Врачи доставили ребенка в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. У него сотрясение мозга, перелом шейного позвоночника и ребер.  Сейчас состояние его здоровья врачи оценивают как средней тяжести.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  ребенок, полиция, харьков
 
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