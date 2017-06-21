На дне реки нашли взрывоопасный предмет

Со дна реки Мерло в Краснокутском районе пиротехники достали устаревший артснаряд.
На опасную находку случайно наткнулся местный отдыхающий во время ныряния.
Прибыв на место происшествия, в водоеме на глубине около 2 метров пиротехники-водолазы нашли устаревший артиллерийский снаряд времен минувшей войны диаметром 152 мм.
Данный боеприпас был поднят на берег и обезврежен в специально отведенном месте путем подрыва. Пострадавших нет.
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