21.06.2017 16:57

На дне реки нашли взрывоопасный предмет

Со дна реки Мерло в Краснокутском районе пиротехники достали устаревший артснаряд.



// ГСЧС

На опасную находку случайно наткнулся местный отдыхающий во время ныряния.

Прибыв на место происшествия, в водоеме на глубине около 2 метров пиротехники-водолазы нашли устаревший артиллерийский снаряд времен минувшей войны диаметром 152 мм.

Данный боеприпас был поднят на берег и обезврежен в специально отведенном месте путем подрыва. Пострадавших нет.