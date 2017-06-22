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22.06.2017  08:42   

Тройное ДТП на Салтовке

21 июня на улице Леся Сердюка, 47 произошло ДТП без пострадавших.


пресс-служба патрульной полиции

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

Прибыв на вызов, патрульные выяснили, что автомобиль "Хюндай Туксон", ехал по улице Леся Сердюка в сторону поселка Русские Тишки, но на перекрестке с Окружной дорогой не пропустил автомобиль Geely, который двигался по главной дороге, в результате чего произошло столкновение.

От удара автомобили отбросило на припаркованный на обочине автомобиль Ford.

В результате ДТП никто не пострадал.

 

Тэги:  дтп, салтовка, харьков
 
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