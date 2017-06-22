22.06.2017 08:42

Тройное ДТП на Салтовке

21 июня на улице Леся Сердюка, 47 произошло ДТП без пострадавших.



пресс-служба патрульной полиции

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.



Прибыв на вызов, патрульные выяснили, что автомобиль "Хюндай Туксон", ехал по улице Леся Сердюка в сторону поселка Русские Тишки, но на перекрестке с Окружной дорогой не пропустил автомобиль Geely, который двигался по главной дороге, в результате чего произошло столкновение.



От удара автомобили отбросило на припаркованный на обочине автомобиль Ford.



В результате ДТП никто не пострадал.