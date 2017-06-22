Тройное ДТП на Салтовке

21 июня на улице Леся Сердюка, 47 произошло ДТП без пострадавших.
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.
Прибыв на вызов, патрульные выяснили, что автомобиль "Хюндай Туксон", ехал по улице Леся Сердюка в сторону поселка Русские Тишки, но на перекрестке с Окружной дорогой не пропустил автомобиль Geely, который двигался по главной дороге, в результате чего произошло столкновение.
От удара автомобили отбросило на припаркованный на обочине автомобиль Ford.
В результате ДТП никто не пострадал.
Сегодня поход в магазин может обернуться непредсказуемыми тратами. Лучше претворять в жизнь давно продуманные планы, не предполагающие риска.
День ожидается облачный, но без осадков.
22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз.
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