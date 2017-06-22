22.06.2017 09:02

ДТП на Научной. Машина протаранила выход метро. Есть пострадавшие

21 июня около полуночи напротив дома № 10 по проспекту Науки произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей Mercedes ML450 и BMW 745.



пресс-служба патрульной полиции

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.



По предварительной информации, водитель BMW ехал со стороны улицы Данилевского в сторону улицы Серповой, в крайней правой полосе. На перекрестке с улицей Культуры водитель пытался повернуть. Во время выполнения маневра в боковую часть автомобиля врезался автомобиль Mercedes, который ехал в попутном направлении.



Удар от столкновения был довольно мощным, BMW отбросило на ограждающий забор, а затем машина протаранила выход из станции метро "Научная". В результате крепления сооружения прогнулись и разбилось стекло выхода.



В результате ДТП пострадали водитель и пассажир BMW, а также водитель Mercedes.



Всех пострадавших госпитализировали в больницу скорой и неотложной помощи.



