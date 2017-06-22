 
Главная Новости Криминал и происшествия ДТП на Научной. Машина протаранила выход метро. Есть пострадавшие
22.06.2017  09:02   

ДТП на Научной. Машина протаранила выход метро. Есть пострадавшие

21 июня около полуночи напротив дома № 10 по проспекту Науки произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей Mercedes ML450 и BMW 745.


пресс-служба патрульной полиции

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

По предварительной информации, водитель BMW ехал со стороны улицы Данилевского в сторону улицы Серповой, в крайней правой полосе. На перекрестке с улицей Культуры водитель пытался повернуть. Во время выполнения маневра в боковую часть автомобиля врезался автомобиль Mercedes, который ехал в попутном направлении.

Удар от столкновения был довольно мощным, BMW отбросило на ограждающий забор, а затем машина протаранила выход из станции метро "Научная". В результате крепления сооружения прогнулись и разбилось стекло выхода.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир BMW, а также водитель Mercedes.

Всех пострадавших госпитализировали в больницу скорой и неотложной помощи.

 

Тэги:  дтп, научная, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
22.06 Криминал и происшествия Тройное ДТП на Салтовке 21.06 Криминал и происшествия ДТП на Новых Домах: есть пострадавшие 21.06 Криминал и происшествия Девушка замешкалась на пешеходном переходе и попала под машину
 
 

Видео

Сотрудничество между Харьковщиной и Польшей продолжится в новых совместных проектах
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 