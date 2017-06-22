22.06.2017 10:24

На Салтовском шоссе сбили пешехода

Авария произошла 21 июня около 18:00 вблизи дома 248 на Салтовском шоссе.



// Патрульная полиция

Как сообщили в патрульной полиции, 32-летний водитель Audi А4, двигаясь по Салтовскому шоссе в сторону круга трамвая, совершил наезд на пешехода.



Пострадавшего пешехода госпитализировали медики в отдел неотложной хирургии Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной помощи имени Мещанинова еще до приезда полицeйских.



Сейчас личность пешехода устанавливается.