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22.06.2017  10:24   

На Салтовском шоссе сбили пешехода

Авария произошла 21 июня около 18:00 вблизи дома 248 на Салтовском шоссе.


// Патрульная полиция

Как сообщили в патрульной полиции, 32-летний водитель Audi А4, двигаясь по Салтовскому шоссе в сторону круга трамвая, совершил наезд на пешехода.

Пострадавшего пешехода госпитализировали медики в отдел неотложной хирургии Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной помощи имени Мещанинова еще до приезда полицeйских.

Сейчас личность пешехода устанавливается.

Тэги:  дтп, харьков
 
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