На Салтовском шоссе сбили пешехода

Авария произошла 21 июня около 18:00 вблизи дома 248 на Салтовском шоссе.
Как сообщили в патрульной полиции, 32-летний водитель Audi А4, двигаясь по Салтовскому шоссе в сторону круга трамвая, совершил наезд на пешехода.
Пострадавшего пешехода госпитализировали медики в отдел неотложной хирургии Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной помощи имени Мещанинова еще до приезда полицeйских.
Сейчас личность пешехода устанавливается.
Сегодня поход в магазин может обернуться непредсказуемыми тратами. Лучше претворять в жизнь давно продуманные планы, не предполагающие риска.
День ожидается облачный, но без осадков.
22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз.
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