«Тяжелое» ДТП на Окружной: МАН лег на бок, «газель» выбросило в кювет

Авария произошла сегодня, 22 июня, около пяти часов утра.
По предварительной информации, грузовики MАН и ГАЗ двигались в попутном направлении от рынка Лоск к Алексеевскому жилмассиву.
У перекрестка с Лагерной улицей водитель «газели» перестраивался в левый ряд, но не выдержал интервала и столкнулся с грузовиком MAN. От удара «газель» выбросило в кювет и перевернуло, а MAN опрокинулся на дороге.
В результате ДТП пострадал водитель ГАЗа, его госпитализировали в больницу скорой и неотложной помощи.
На месте работает следственно-оперативная группа.
Сегодня поход в магазин может обернуться непредсказуемыми тратами. Лучше претворять в жизнь давно продуманные планы, не предполагающие риска.
День ожидается облачный, но без осадков.
22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз.
влажн.:
давл.:
ветер: