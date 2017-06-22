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22.06.2017  11:01   

«Тяжелое» ДТП на Окружной: МАН лег на бок, «газель» выбросило в кювет

Авария произошла сегодня, 22 июня, около пяти часов утра.


// Патрульная полиция

По предварительной информации, грузовики MАН и ГАЗ двигались в попутном направлении от рынка Лоск к Алексеевскому жилмассиву.

У перекрестка с Лагерной улицей водитель «газели» перестраивался в левый ряд, но не выдержал интервала и столкнулся с грузовиком MAN. От удара «газель» выбросило в кювет и перевернуло, а MAN опрокинулся на дороге.

В результате ДТП пострадал водитель ГАЗа, его госпитализировали в больницу скорой и неотложной помощи.

На месте работает следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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