Разбойник с баллончиком ограбил квартиру харьковчанина

Харьковские полицейские разыскивают мужчину, который совершил разбойное нападение.
Вчера около 13:00 мужчина застал у себя в квартире неизвестного. Когда хозяин квартиры попытался задержать злоумышленника, тот брызнул ему в глаза из перцового баллончика и скрылся. Пострадавший получил воспаление обоих глаз.
Предварительно установлено, что злоумышленник забрал золотые изделия и деньги в сумме 2500 гривен.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.
Правоохранителями принимаются все необходимые меры для установления и задержания лица, причастного к совершению преступления.
Сегодня поход в магазин может обернуться непредсказуемыми тратами. Лучше претворять в жизнь давно продуманные планы, не предполагающие риска.
День ожидается облачный, но без осадков.
22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз.
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