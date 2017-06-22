22.06.2017 12:31

Разбойник с баллончиком ограбил квартиру харьковчанина

Харьковские полицейские разыскивают мужчину, который совершил разбойное нападение.



// Facebook

Вчера около 13:00 мужчина застал у себя в квартире неизвестного. Когда хозяин квартиры попытался задержать злоумышленника, тот брызнул ему в глаза из перцового баллончика и скрылся. Пострадавший получил воспаление обоих глаз.



Предварительно установлено, что злоумышленник забрал золотые изделия и деньги в сумме 2500 гривен.



По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.



Правоохранителями принимаются все необходимые меры для установления и задержания лица, причастного к совершению преступления.