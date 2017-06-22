22.06.2017 12:59

14-летняя девушка поссорилась с отцом и напилась сердечных таблеток

Врачи оказали подростку необходимую помощь. В настоящее время жизни девушки ничего не угрожает.



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Сообщение о происшествии поступило в Основянского отдела полиции от медиков, которые доставили 14-летнюю девушку в больницу с первичным диагнозом - отравление медицинскими препаратами.



Как установили правоохранители, девушка поссорилась с отцом, после чего приняла сердечный препарат. Через некоторое время девушке стало плохо, родители вызвали скорую помощь. Сейчас девушка находится дома под наблюдением родных.



Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 120 (доведение лица до самоубийства или до покушения на самоубийство) Уголовного кодекса Украины.