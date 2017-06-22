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22.06.2017  12:15   

На Харьковщине «гостеприимный» хозяин дома устроил разборки с топором

Мотивом поступка злоумышленника стали внезапно возникшие во время распития алкоголя неприязненные отношения.


dpchas.com
В отделение реанимации Красноградской ЦРБ в тяжелом состоянии был доставлен 31-летний местный житель. У него врачи констатировали черепно-мозговую травму.
 
Во время установления обстоятельств происшествия сотрудники полиции разоблачили в совершении преступления 40-летнего мужчину - владельца дома, откуда был доставлен пострадавший.
 
«Подозреваемый, находясь по месту своего проживания, во время совместного употребления спиртных напитков со знакомым в ходе ссоры нанес удар тупой частью топора по голове. Вещественные доказательства изъяты», - рассказывают в пресс-службе ГУНП.
 
Правоохранители вручили мужчине письменное уведомление о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.
Источник:   ГУНП
 Тэги:  топор, ссора, харьков
 
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