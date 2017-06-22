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22.06.2017  13:28   

На Гоптовке умер мужчина

По предварительным данным, смерть наступила вследствие сердечного приступа.


Wikimapia

Как сообщили в Харьковском погранотряде 64-летний гражданин Украины следовал на выход из Украины в пункте пропуска «Гоптовка» для автомобильного сообщения.

Мужчина стало плохо, он потерял сознание. Пограничники оказали мужчине первую помощь. Прибывшая «скорая» констатировала смерть, которая, вероятно, наступила от сердечного приступа.

По данному факту проинформированы Национальную полицию.

Тэги:  смерть, пограничники, харьков
 
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