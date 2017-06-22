На Гоптовке умер мужчина

По предварительным данным, смерть наступила вследствие сердечного приступа.
Как сообщили в Харьковском погранотряде 64-летний гражданин Украины следовал на выход из Украины в пункте пропуска «Гоптовка» для автомобильного сообщения.
Мужчина стало плохо, он потерял сознание. Пограничники оказали мужчине первую помощь. Прибывшая «скорая» констатировала смерть, которая, вероятно, наступила от сердечного приступа.
По данному факту проинформированы Национальную полицию.
Сегодня поход в магазин может обернуться непредсказуемыми тратами. Лучше претворять в жизнь давно продуманные планы, не предполагающие риска.
День ожидается облачный, но без осадков.
22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз.
влажн.:
давл.:
ветер: