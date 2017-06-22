Из-за телевизора чуть не сгорела квартира на Новых Домах (ФОТО)

Спасателям пришлось проникать в жилище на третьем этаже по пожарной лестнице.
Днем 21 июня произошел пожар в пятиэтажном жилом доме на улице Маршала Рыбалко, 38.
Спасателей вызвали в в 16:32, на тушение были направлены 2 пожарно-спасательных подразделения ГСЧС на автоцистернах и 1 автолестница.
Горела квартира на третьем этаже, со входной металлической дверью. С целью обеспечения минимальных убытков спасатели попали в квартиру с помощью выдвижной пожарной лестницы.
Людей в квартире не было, очаг пожара находился в жилой комнате, ее площадь составляла 5 кв.м., горели домашние вещи, мебель и телевизор.
В 16:55 состоялась локализация пожара, а в 17:11 - полная его ликвидация.
По предварительным данным пожар произошел из-за короткого замыкания в телевизоре.
Сегодня поход в магазин может обернуться непредсказуемыми тратами. Лучше претворять в жизнь давно продуманные планы, не предполагающие риска.
День ожидается облачный, но без осадков.
22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз.
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