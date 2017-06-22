22.06.2017 14:04

Из-за телевизора чуть не сгорела квартира на Новых Домах (ФОТО)

Спасателям пришлось проникать в жилище на третьем этаже по пожарной лестнице.



// ГСЧС

Днем 21 июня произошел пожар в пятиэтажном жилом доме на улице Маршала Рыбалко, 38.

Спасателей вызвали в в 16:32, на тушение были направлены 2 пожарно-спасательных подразделения ГСЧС на автоцистернах и 1 автолестница.

Горела квартира на третьем этаже, со входной металлической дверью. С целью обеспечения минимальных убытков спасатели попали в квартиру с помощью выдвижной пожарной лестницы.



Людей в квартире не было, очаг пожара находился в жилой комнате, ее площадь составляла 5 кв.м., горели домашние вещи, мебель и телевизор.



В 16:55 состоялась локализация пожара, а в 17:11 - полная его ликвидация.



По предварительным данным пожар произошел из-за короткого замыкания в телевизоре.