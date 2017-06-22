22.06.2017 14:45
Сотрудника харьковского вуза поймали на взятке (ФОТО)
В Харькове на взятке задержан доцент одного из вузов.
police.kharkov
По данным ГУНП, 41-летний мужчина, который является членом комиссии по защите дипломных работ, требовал и получил от студентки неправомерное денежное вознаграждение в размере 6500 гривен за содействие в написании и сдаче дипломной работы.
Правоохранители продолжают следственные действия по уголовному производству, которое было возбуждено по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.