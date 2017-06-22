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22.06.2017  14:45   

Сотрудника харьковского вуза поймали на взятке (ФОТО)

В Харькове на взятке задержан доцент одного из вузов.


police.kharkov
По данным ГУНП, 41-летний мужчина, который является членом комиссии по защите дипломных работ, требовал и получил от студентки неправомерное денежное вознаграждение в размере 6500 гривен за содействие в написании и сдаче дипломной работы.
 
Правоохранители продолжают следственные действия по уголовному производству, которое было возбуждено по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.
 
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
 
 
Источник:   ГУНП
 Тэги:  вуз, взятка, харьков, полиция
 
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