22.06.2017 14:59

Галадка вместо предсказания ограбила девушку

Харьковские правоохранители задержали злоумышленницу.



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В полицию обратилась 21-летняя девушка. Она рассказала, что к ней ​​подошла незнакомая женщина и предложила погадать, для этого попросила мелочи.

Когда девушка открыла кошелек, гадалка выхватила купюру в 500 гривен и скрылась.



Сотрудники Основянского отдела полиции была установлена ​​44-летняя жительница города, которая обоснованно подозревается в содеянном.



По данному факту следственным открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Женщине грозит до 4-х лет лишения свободы.