Галадка вместо предсказания ограбила девушку

Харьковские правоохранители задержали злоумышленницу.
В полицию обратилась 21-летняя девушка. Она рассказала, что к ней подошла незнакомая женщина и предложила погадать, для этого попросила мелочи.
Когда девушка открыла кошелек, гадалка выхватила купюру в 500 гривен и скрылась.
Сотрудники Основянского отдела полиции была установлена 44-летняя жительница города, которая обоснованно подозревается в содеянном.
По данному факту следственным открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Женщине грозит до 4-х лет лишения свободы.
Сегодня поход в магазин может обернуться непредсказуемыми тратами. Лучше претворять в жизнь давно продуманные планы, не предполагающие риска.
День ожидается облачный, но без осадков.
22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз.
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