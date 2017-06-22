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22.06.2017  14:59   

Галадка вместо предсказания ограбила девушку

Харьковские правоохранители задержали злоумышленницу.


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В полицию обратилась 21-летняя девушка. Она рассказала, что к ней ​​подошла незнакомая женщина и предложила погадать, для этого попросила мелочи.

Когда девушка открыла кошелек, гадалка выхватила купюру в 500 гривен и скрылась.

Сотрудники Основянского отдела полиции была установлена ​​44-летняя жительница города, которая обоснованно подозревается в содеянном.

По данному факту следственным открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Женщине грозит до 4-х лет лишения свободы.

Тэги:  ограбление, грабеж, полиция, харьков
 
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