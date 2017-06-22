От короткого замыкания сгорела часть дома

Вечером 21 июня произошел пожар в частном жилом доме в городе Барвенково.
Получив вызов в 19:20, на тушение выезжало подразделение ГСЧС на автоцистерне.
Когда пожарные прибыли на место, огонь успел охватить площадь в 30 кв.м. Горела крыша дома и пристроенная к зданию деревянная веранда.
Спасатели приняли меры по тушению пожара и защиты основной части дома.
В 19:30 им удалось локализовать огонь, а в 20:30 - полностью ликвидировать его.
По предварительным данным пожар произошел из-за короткого замыкания электрической сети.
Сегодня поход в магазин может обернуться непредсказуемыми тратами. Лучше претворять в жизнь давно продуманные планы, не предполагающие риска.
День ожидается облачный, но без осадков.
22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз.
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