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22.06.2017  15:30   

От короткого замыкания сгорела часть дома

Вечером 21 июня произошел пожар в частном жилом доме в городе Барвенково.


// ГСЧС

Получив вызов в 19:20, на тушение выезжало подразделение ГСЧС на автоцистерне.

Когда пожарные прибыли на место, огонь успел охватить площадь в 30 кв.м. Горела крыша дома и пристроенная к зданию деревянная веранда.

Спасатели приняли меры по тушению пожара и защиты основной части дома.

В 19:30 им удалось локализовать огонь, а в 20:30 - полностью ликвидировать его.

По предварительным данным пожар произошел из-за короткого замыкания электрической сети.

Источник:   ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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