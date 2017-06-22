22.06.2017 15:30

От короткого замыкания сгорела часть дома

Вечером 21 июня произошел пожар в частном жилом доме в городе Барвенково.



// ГСЧС

Получив вызов в 19:20, на тушение выезжало подразделение ГСЧС на автоцистерне.



Когда пожарные прибыли на место, огонь успел охватить площадь в 30 кв.м. Горела крыша дома и пристроенная к зданию деревянная веранда.



Спасатели приняли меры по тушению пожара и защиты основной части дома.



В 19:30 им удалось локализовать огонь, а в 20:30 - полностью ликвидировать его.



По предварительным данным пожар произошел из-за короткого замыкания электрической сети.