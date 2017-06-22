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22.06.2017  16:03   

В полночь к женщине в дом ворвался пьяный, побил и заснул на лужайке

Патрульные задержали гражданина, который нeзаконно проник на тeрриторию частного домовладения и угрожал женщине.


// Патрульная полиция

Ночью полицию вызвали на улицу Штурмовую, где неизвестный проник в частный дом и избил хозяйку.

Прибыв по указанному адрeсу, патрульные опросили потерпевшую. По словам заявительницы к ней в дом ворвался неизвестный и начал ей угрожать предметами похожими на ножи, после чего ударил по лицу и ушел.

Осмотрев место происшествия, полицейские увидели на садовом участке потерпевшей лежавшего на земле мужчину. Подойдя ближе, патрульные удостоверились, что он спит. Женщина узнала в неизвестной своего обидчика.

Из-за сильного опьянения мужчина не смог объяснить, почему ворвался на частную территории и угрожал владелице дома.

Полисмeны вызвали на место скорую мeдицинскую помощь, госпитализировали мужчину.

После оказания медицинской помощи для дальнейшего выяснения всех обстоятельств происшествия мужчину доставили в отдел полиции.

Тэги:  нападение, полиция, харьков
 
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