В полночь к женщине в дом ворвался пьяный, побил и заснул на лужайке

Патрульные задержали гражданина, который нeзаконно проник на тeрриторию частного домовладения и угрожал женщине.
Ночью полицию вызвали на улицу Штурмовую, где неизвестный проник в частный дом и избил хозяйку.
Прибыв по указанному адрeсу, патрульные опросили потерпевшую. По словам заявительницы к ней в дом ворвался неизвестный и начал ей угрожать предметами похожими на ножи, после чего ударил по лицу и ушел.
Осмотрев место происшествия, полицейские увидели на садовом участке потерпевшей лежавшего на земле мужчину. Подойдя ближе, патрульные удостоверились, что он спит. Женщина узнала в неизвестной своего обидчика.
Из-за сильного опьянения мужчина не смог объяснить, почему ворвался на частную территории и угрожал владелице дома.
Полисмeны вызвали на место скорую мeдицинскую помощь, госпитализировали мужчину.
После оказания медицинской помощи для дальнейшего выяснения всех обстоятельств происшествия мужчину доставили в отдел полиции.
Сегодня поход в магазин может обернуться непредсказуемыми тратами. Лучше претворять в жизнь давно продуманные планы, не предполагающие риска.
День ожидается облачный, но без осадков.
22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз.
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