22.06.2017 15:45

В Богодухове двое безработных пошли на ограбление пенсионера

Злоумышленниками оказались 25 и 32-летние безработные жители Богодухова.



rbc.ua

К правоохранителям обратилась женщина и сообщила, что неизвестные ночью ворвались в жилище ее 68-летнего брата. Злоумышленники, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стали угрожать хозяину предметом, похожим на нож, и завладели деньгами в сумме 3400 гривен, 40 евро и личными вещами. Затем исчезли в неизвестном направлении.

Во время розыскных мероприятий в совершении преступления были разоблачены двое безработных местных жителя. Они задержаны в порядке статьи 208 УПК и находятся в изоляторе временного содержания.

Как отметил начальник Богодуховского отдела полиции Виктор Шириня, несмотря на то, что пострадавший не сразу обратился в полицию, оперативникам отдела понадобилось несколько часов, чтобы установить местонахождение злоумышленников и оперативно задержать их.

Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.