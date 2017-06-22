22.06.2017 17:23

На «Лоске» пешехода сбил грузовик с отказавшими тормозами

Авария произошла сегодня, 22 июня в 14:10 на трассе Киев-Харьков-Довжанский, возле площади Кононенко.



// Патрульная полиция

Как пояснил сам 43-летний водитель бортового грузовика ЗИЛ 4316-10, перед пешеходным переходом у его авто отказали тормоза, после чего он совершил наезд на мужчину.



Пострадавшим оказался харьковчанином 1955 года, его госпитализировали в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи имени Мещанинова.