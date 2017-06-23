23.06.2017 08:44

ДТП на Мерефянском шоссе: пострадал ребенок

На Окружной дороге столкнулись автомобили "Нива 21213" и Daewoo Lanos.



пресс-служба патрульной полиции

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.



Прибыв на место ДТП, правоохранители выяснили, что пассажирку 1991 года рождения вместе с годовалым малышом, находившихся в салоне Daewoo Lanos забрала карета скорой помощи.



Сами водители транспортных средств не пострадали.



По предварительным данным, 76-летний водитель Нивы, который ехал со стороны Высокого в направлении проспекта Гагарина, по неизвестным причинам начал разворачиваться и врезался в Daewoo Lanos.



В результате столкновения Daewoo Lanos отбросило на плиту, лежащую на обочине.



