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23.06.2017  08:44   

ДТП на Мерефянском шоссе: пострадал ребенок

На Окружной дороге столкнулись автомобили "Нива 21213" и Daewoo Lanos.


пресс-служба патрульной полиции

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

Прибыв на место ДТП, правоохранители выяснили, что пассажирку 1991 года рождения вместе с годовалым малышом, находившихся в салоне Daewoo Lanos забрала карета скорой помощи.

Сами водители транспортных средств не пострадали.

По предварительным данным, 76-летний водитель Нивы, который ехал со стороны Высокого в направлении проспекта Гагарина, по неизвестным причинам начал разворачиваться и врезался в Daewoo Lanos.

В результате столкновения Daewoo Lanos отбросило на плиту, лежащую на обочине.

 

Тэги:  дтп, мерефянское шоссе, харьков
 
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