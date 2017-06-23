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23.06.2017  09:16   

Харьковчанина подозревают в краже 10 тысяч гривен

45-летнего харьковчанина подозревают в совершении кражи.


dozor.kharkov.ua

Об этом сообщили в пресс-службе облуправления Национальной полиции.

В дежурную часть обратилась 29-летняя женщина и сообщила, что у нее с рабочего места исчезли деньги.

Подозреваемым в совершении преступления оказался 45-летний харьковчанин.

Как рассказал заместитель начальника Слободского отдела полиции Виктор Веревка, полицейские установили, что мужчина работал в мясном отделе одного из супермаркетов города Харькова и, воспользовавшись отсутствием менеджера на рабочем месте, украл с ее стола около 10 000 гривен.

По данному факту следователем Слободского отдела полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 3-х лет.

Тэги:  кража, харьков
 
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