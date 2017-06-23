23.06.2017 09:16

Харьковчанина подозревают в краже 10 тысяч гривен

45-летнего харьковчанина подозревают в совершении кражи.



dozor.kharkov.ua

Об этом сообщили в пресс-службе облуправления Национальной полиции.



В дежурную часть обратилась 29-летняя женщина и сообщила, что у нее с рабочего места исчезли деньги.



Подозреваемым в совершении преступления оказался 45-летний харьковчанин.



Как рассказал заместитель начальника Слободского отдела полиции Виктор Веревка, полицейские установили, что мужчина работал в мясном отделе одного из супермаркетов города Харькова и, воспользовавшись отсутствием менеджера на рабочем месте, украл с ее стола около 10 000 гривен.



По данному факту следователем Слободского отдела полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 3-х лет.