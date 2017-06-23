В районе рынка Барабашово ограбили кредитное учреждение

Работники полиции разыскивают нападавшего.
Разбой произошел 22 июня в 13:58 в Амурском переулке.
В помещение кредитного союза зашел неизвестный. Угрожая сотруднице предметом, похожим на пистолет, завладел деньгами из кассы в сумме более 10 000 гривен.
С места происшествия изъяты вещественные доказательства. Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Принимаются меры по задержанию злоумышленника.
День крайностей – он может оказаться как сверхпродуктивным, так и не слишком. Все будет зависеть от того, сумеете ли вы выйти из состояния дремотного покоя.
Несмотря на ясное утро, после полудня небо закроют облака. Вечером, возможно, пройдет дождь.
Ежегодно 23 июня отмечается День государственной службы Украины.
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