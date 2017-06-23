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23.06.2017  10:48   

В районе рынка Барабашово ограбили кредитное учреждение

Работники полиции разыскивают нападавшего.


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Разбой произошел 22 июня в 13:58 в Амурском переулке.

В помещение кредитного союза зашел неизвестный. Угрожая сотруднице предметом, похожим на пистолет, завладел деньгами из кассы в сумме более 10 000 гривен.

С места происшествия изъяты вещественные доказательства. Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Принимаются меры по задержанию злоумышленника.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  разбой, полиция, харьков
 
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