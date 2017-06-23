23.06.2017 12:28

Подросток рвал шелковицу и получил удар током

Полицейские Харьковщины устанавливают обстоятельства травмирования 13-летнего мальчика.



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Происшествие произошло в селе Савинцы 22 июня. О травме полиции сообщили медики.



По словам матери, указанные телесные повреждения ее сын получил при сборе шелковицы из дерева. Вблизи находились провода высоковольтной линии электропередачи.

С электротравмой, ожогами и травмой головы 13-летнего мальчика доставили в харьковскую больницу. Сейчас состояние его здоровья удовлетворительное.



Информация внесена в журнал единого учета правонарушений. Обстоятельства происшествия выясняются.