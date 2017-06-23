В реке под Харьковом всплыл труп

Спасатели извлекли из реки Мерло утонувшего мужчину.
22 июня, в 13:07 спасателям сообщили, что в поселке Краснокутск на поверхности воды в реке Мерло обнаружено тело мужчины без признаков жизни.
На место происшествия прибыли спасатели 57-й Государственной спасательной части. Спасатели на резиновой лодке подошли к телу погибшего, достали его из воды, транспортировали на берег и передали сотрудникам Нацполиции для проведения необходимых следственных действий.
По предварительным данным погибшим оказался местный житель, 1965 года рождения.
Причины и обстоятельства его гибели выясняют специалисты оперативно-следственной группы Национальной полиции Украины.
День крайностей – он может оказаться как сверхпродуктивным, так и не слишком. Все будет зависеть от того, сумеете ли вы выйти из состояния дремотного покоя.
Несмотря на ясное утро, после полудня небо закроют облака. Вечером, возможно, пройдет дождь.
Ежегодно 23 июня отмечается День государственной службы Украины.
влажн.:
давл.:
ветер: