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23.06.2017  13:25   

В реке под Харьковом всплыл труп

Спасатели извлекли из реки Мерло утонувшего мужчину.


// ГСЧС

22 июня, в 13:07 спасателям сообщили, что в поселке Краснокутск на поверхности воды в реке Мерло обнаружено тело мужчины без признаков жизни.

На место происшествия прибыли спасатели 57-й Государственной спасательной части. Спасатели на резиновой лодке подошли к телу погибшего, достали его из воды, транспортировали на берег и передали сотрудникам Нацполиции для проведения необходимых следственных действий.

По предварительным данным погибшим оказался местный житель, 1965 года рождения.

Причины и обстоятельства его гибели выясняют специалисты оперативно-следственной группы Национальной полиции Украины.

Источник:   ГСЧС
 Тэги:  утонул, полиция, харьков
 
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