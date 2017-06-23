23.06.2017 13:25

В реке под Харьковом всплыл труп

Спасатели извлекли из реки Мерло утонувшего мужчину.



// ГСЧС

22 июня, в 13:07 спасателям сообщили, что в поселке Краснокутск на поверхности воды в реке Мерло обнаружено тело мужчины без признаков жизни.



На место происшествия прибыли спасатели 57-й Государственной спасательной части. Спасатели на резиновой лодке подошли к телу погибшего, достали его из воды, транспортировали на берег и передали сотрудникам Нацполиции для проведения необходимых следственных действий.



По предварительным данным погибшим оказался местный житель, 1965 года рождения.



Причины и обстоятельства его гибели выясняют специалисты оперативно-следственной группы Национальной полиции Украины.