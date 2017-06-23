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23.06.2017  14:34   

Организатору псевдореабилитационного центра в Харькове сообщено о подозрении в совершении преступления

27-летний безработный ранее судимый житель Житомирской области подозревается в незаконном лишении людей свободы.


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Напомним, что работники Нацполиции совместно с Харьковской городской прокуратурой №2 разоблачили Центр по борьбе с наркоманией и алкоголизмом в Новобаварском районе города.

Установлено, что мужчина с сообщниками сняли квартиру и под предлогом оказания помощи в избавлении зависимости от алкоголя или наркомании приглашали граждан в помещение. Злоумышленники вводили их и их родственников в заблуждение с целью получения денежных средств в качестве вознаграждения, при этом предоставление этим лицам реальной помощи для избавления зависимости от алкоголя или наркомании не предусматривалось.

Следователем открыто уголовное по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

27-летний мужчина задержан в порядке ст. 208 УПКУ, содержится в изоляторе временного содержания. Ему вручено извещение о подозрении в совершении преступления. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  полиция, харьков
 
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