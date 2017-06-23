Организатору псевдореабилитационного центра в Харькове сообщено о подозрении в совершении преступления

27-летний безработный ранее судимый житель Житомирской области подозревается в незаконном лишении людей свободы.
Напомним, что работники Нацполиции совместно с Харьковской городской прокуратурой №2 разоблачили Центр по борьбе с наркоманией и алкоголизмом в Новобаварском районе города.
Установлено, что мужчина с сообщниками сняли квартиру и под предлогом оказания помощи в избавлении зависимости от алкоголя или наркомании приглашали граждан в помещение. Злоумышленники вводили их и их родственников в заблуждение с целью получения денежных средств в качестве вознаграждения, при этом предоставление этим лицам реальной помощи для избавления зависимости от алкоголя или наркомании не предусматривалось.
Следователем открыто уголовное по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.
27-летний мужчина задержан в порядке ст. 208 УПКУ, содержится в изоляторе временного содержания. Ему вручено извещение о подозрении в совершении преступления. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.
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