Таможенники нашли наркотики в подушке

Тайник с каннабисом обнаружили накануне харьковские таможенники в пункте пропуска «Гоптовка».
Во время устного декларирования пассажиры одного из авто, который направлялся в Россию, заявили об отсутствии товаров и предметов, запрещенных или ограниченных к перемещению через таможенную границу Украины. При этом служебная собака таможенников Арчи сработал на подушку, которая находилась на сиденье, и на одного из пассажиров.
В подушке и были обнаружены два свертка с семенами и травой каннабиса.
В отношении правонарушителя составлен протокол о нарушении таможенных правил по части 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины.
День крайностей – он может оказаться как сверхпродуктивным, так и не слишком. Все будет зависеть от того, сумеете ли вы выйти из состояния дремотного покоя.
Несмотря на ясное утро, после полудня небо закроют облака. Вечером, возможно, пройдет дождь.
Ежегодно 23 июня отмечается День государственной службы Украины.
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