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23.06.2017  15:54   

Таможенники нашли наркотики в подушке

Тайник с каннабисом обнаружили накануне харьковские таможенники в пункте пропуска «Гоптовка».


// ГФС

Во время устного декларирования пассажиры одного из авто, который направлялся в Россию, заявили об отсутствии товаров и предметов, запрещенных или ограниченных к перемещению через таможенную границу Украины. При этом служебная собака таможенников Арчи сработал на подушку, которая находилась на сиденье, и на одного из пассажиров.

В подушке и были обнаружены два свертка с семенами и травой каннабиса.

В отношении правонарушителя составлен протокол о нарушении таможенных правил по части 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины.

Источник:   ГФС
 Тэги:  наркотики, гфс, харьков
 
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