Убегая от полиции, водитель Mitsubishi попал в ДТП

Два человека попали в неотложку.
Около одиннадцати часов вечера 22 июня патрульные заметили авто Mitsubishi Lancer, которое передвигалось спуском Веснина. Во время движения водитель грубо нарушал правила дорожного движения, а именно пересек двойную сплошную, выезжал на встречную сторону дороги и игнорировал требования дорожных знаков.
Патрульные подали водителю сигнал, а также с помощью громкоговорителя предоставили команду водителю остановить транспортное средство. Однако водитель Mitsubishi Lancer по требованию полицейских не остановился, а наоборот начал увеличивать скорость, двигаясь спуском Веснина в направлении улицы Академика Павлова.
Проезжая перекресток улиц Веринской и Якира на запрещающий сигнал светофора, водитель Mitsubishi Lancer совершил столкновение с автомобилем Audi A6.
В результате происшествия пострадали водители обоих автомобилей. Пострадавших госпитализировали в 4 больнице скорой и неотложной помощи.
Обстоятельства ДТП выясняла следственно-оперативная группа.
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