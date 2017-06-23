23.06.2017 17:01

Убегая от полиции, водитель Mitsubishi попал в ДТП

Два человека попали в неотложку.



// Патрульная полиция

Около одиннадцати часов вечера 22 июня патрульные заметили авто Mitsubishi Lancer, которое передвигалось спуском Веснина. Во время движения водитель грубо нарушал правила дорожного движения, а именно пересек двойную сплошную, выезжал на встречную сторону дороги и игнорировал требования дорожных знаков.



Патрульные подали водителю сигнал, а также с помощью громкоговорителя предоставили команду водителю остановить транспортное средство. Однако водитель Mitsubishi Lancer по требованию полицейских не остановился, а наоборот начал увеличивать скорость, двигаясь спуском Веснина в направлении улицы Академика Павлова.

Проезжая перекресток улиц Веринской и Якира на запрещающий сигнал светофора, водитель Mitsubishi Lancer совершил столкновение с автомобилем Audi A6.



В результате происшествия пострадали водители обоих автомобилей. Пострадавших госпитализировали в 4 больнице скорой и неотложной помощи.



Обстоятельства ДТП выясняла следственно-оперативная группа.