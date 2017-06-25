25.06.2017 12:19

ДТП в Харькове: погиб ребенок

8-летнего мальчика и двух водителей доставили в больницу. Медики сделали все возможное, однако спасти ребенка не удалось - мальчик умер.



rbc.ua

Как сообщили в пресс-службе ГУНП, происшествие произошло вчера в 17:49 на автодороге «Киев-Харьков-Довжанский». 21-летний водитель автомобиля «Фольксваген», двигаясь в направлении авто-рынка «Лоск», допустил столкновение с автомобилем «Мерседес Вито» под управлением 50-летнего харьковчанина. В результате последний совершил выезд на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Опель Вектра».

Пострадавшего 21-летнего водителя автомобиля «Фольксваген», 44-летнего водителя и 8-летнего пассажира автомобиля «Опель Вектра» медики доставили в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Копы устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.