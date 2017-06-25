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25.06.2017  12:19   

ДТП в Харькове: погиб ребенок

8-летнего мальчика и двух водителей доставили в больницу. Медики сделали все возможное, однако спасти ребенка не удалось - мальчик умер.


rbc.ua
Как сообщили в пресс-службе ГУНП, происшествие произошло вчера в 17:49 на автодороге «Киев-Харьков-Довжанский». 21-летний водитель автомобиля «Фольксваген», двигаясь в направлении авто-рынка «Лоск», допустил столкновение с автомобилем «Мерседес Вито» под управлением 50-летнего харьковчанина. В результате последний совершил выезд на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Опель Вектра».
 
Пострадавшего 21-летнего водителя автомобиля «Фольксваген», 44-летнего водителя и 8-летнего пассажира автомобиля «Опель Вектра» медики доставили в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. 
 
Следователем  открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.
 
Копы устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
Источник:   ГУНП
 Тэги:  дтп, авария, харьков
 
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