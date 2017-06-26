На Салтовке женщина задушила себя

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Информация о происшествии поступила в дежурную часть Московского отдела полиции 25 июня в 18:07.
На улицу Салтовское Шоссе выезжала следственно-оперативная группа.
Тело жены обнаружил в своем доме 75-летний мужчина.
Установлено, что 67-летняя женщина покончила жизнь самоубийством, намотав целлофановый пакет себе на лицо.
При жизни болела онкологическим заболеванием и неоднократно высказывала намерения покончить жизнь самоубийством.
Сегодня во главу угла будут поставлены желания, а не рассудок, так что легко будет идти на поводу у мимолетных прихотей, а вот противостоять соблазнам – очень трудно.
Ясное утреннее небо затянется облаками в середине дня и погода будет пасмурной до самого вечера. Во второй половине дня возможен дождь.
26 июня 1498 года в Китае появилась первая зубная щетка.
влажн.:
давл.:
ветер: