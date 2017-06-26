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26.06.2017  11:06   

На Салтовке женщина задушила себя

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.


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Информация о происшествии поступила в дежурную часть Московского отдела полиции 25 июня в 18:07.

На улицу Салтовское Шоссе выезжала следственно-оперативная группа.

Тело жены обнаружил в своем доме 75-летний мужчина.

Установлено, что 67-летняя женщина покончила жизнь самоубийством, намотав целлофановый пакет себе на лицо.

При жизни болела онкологическим заболеванием и неоднократно высказывала намерения покончить жизнь самоубийством.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  самоубийство, полиция, харьков
 
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