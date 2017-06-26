 
Главная Новости Криминал и происшествия Убийство иностранца на Сумской: полиция задержала подозреваемого (ФОТО)
26.06.2017  11:42   

Убийство иностранца на Сумской: полиция задержала подозреваемого (ФОТО)

Конфликт в Харькове завершился смертью и задержанием предполагаемого убийцы патрульными.


// Нацполиция

26 июня около 2:50 в Киевский отдел полиции поступило сообщение о том, что на улице Сумской лежит мужчина без признаков жизни.

За несколько минут до этого инспекторам уже поступал вызов о конфликте нескольких граждан на этой же улице.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции и руководство отдела.

На месте происшествия было обнаружено тело 24-летнего мужчины с ножевыми ранениями. Погибшим оказался гражданин Марокко. Он учился в одном из Харьковских вузов.

Полицейские и бригада скорой медицинской помощи боролись за жизнь мужчины, оперативно оказали ему необходимую медицинскую помощь, но, к сожалению, спасти парня не удалось.

Очевидцы рассказали патрульным подробности конфликта, предшествовавшего убийству, а также сообщили приметы вероятных нападающих.

Патрульным полицейским удалось задержать одного из описанных мужчин на Залесской улице. Его сразу же доставили в Киевский отдел полиции.

Теперь следователи выясняют обстоятельства происшествия.

Следственным отделом открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Источник:   Нацполиция, Патрульная полиция
 Тэги:  убийство, полиция, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
20.06 Криминал и происшествия Убийца совершил суицид на глазах полиции 20.06 Криминал и происшествия Под Харьковом убили водителя маршрутки 20.06 Криминал и происшествия Под Харьковом произошло убийство
 
 

Видео

Игорь Терехов проинспектировал строительство регионального центра админуслуг
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 