26.06.2017 11:42

Убийство иностранца на Сумской: полиция задержала подозреваемого (ФОТО)

Конфликт в Харькове завершился смертью и задержанием предполагаемого убийцы патрульными.



// Нацполиция

26 июня около 2:50 в Киевский отдел полиции поступило сообщение о том, что на улице Сумской лежит мужчина без признаков жизни.



За несколько минут до этого инспекторам уже поступал вызов о конфликте нескольких граждан на этой же улице.



На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции и руководство отдела.



На месте происшествия было обнаружено тело 24-летнего мужчины с ножевыми ранениями. Погибшим оказался гражданин Марокко. Он учился в одном из Харьковских вузов.



Полицейские и бригада скорой медицинской помощи боролись за жизнь мужчины, оперативно оказали ему необходимую медицинскую помощь, но, к сожалению, спасти парня не удалось.



Очевидцы рассказали патрульным подробности конфликта, предшествовавшего убийству, а также сообщили приметы вероятных нападающих.



Патрульным полицейским удалось задержать одного из описанных мужчин на Залесской улице. Его сразу же доставили в Киевский отдел полиции.



Теперь следователи выясняют обстоятельства происшествия.



Следственным отделом открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.