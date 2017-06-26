Убийство иностранца на Сумской: полиция задержала подозреваемого (ФОТО)

Конфликт в Харькове завершился смертью и задержанием предполагаемого убийцы патрульными.
26 июня около 2:50 в Киевский отдел полиции поступило сообщение о том, что на улице Сумской лежит мужчина без признаков жизни.
За несколько минут до этого инспекторам уже поступал вызов о конфликте нескольких граждан на этой же улице.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции и руководство отдела.
На месте происшествия было обнаружено тело 24-летнего мужчины с ножевыми ранениями. Погибшим оказался гражданин Марокко. Он учился в одном из Харьковских вузов.
Полицейские и бригада скорой медицинской помощи боролись за жизнь мужчины, оперативно оказали ему необходимую медицинскую помощь, но, к сожалению, спасти парня не удалось.
Очевидцы рассказали патрульным подробности конфликта, предшествовавшего убийству, а также сообщили приметы вероятных нападающих.
Патрульным полицейским удалось задержать одного из описанных мужчин на Залесской улице. Его сразу же доставили в Киевский отдел полиции.
Теперь следователи выясняют обстоятельства происшествия.
Следственным отделом открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Сегодня во главу угла будут поставлены желания, а не рассудок, так что легко будет идти на поводу у мимолетных прихотей, а вот противостоять соблазнам – очень трудно.
Ясное утреннее небо затянется облаками в середине дня и погода будет пасмурной до самого вечера. Во второй половине дня возможен дождь.
26 июня 1498 года в Китае появилась первая зубная щетка.
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