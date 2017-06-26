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26.06.2017  12:58   

Под Харьковом подорвали и ограбили банкомат

Повреждение банкомата произошло 26 июня около 2:30 в поселке Высокий.


// Нацполиция

В дежурную часть Харьковского отдела полиции поступило сообщение от дежурного по железнодорожной станции «Октябрьская».

Он рассказал, что в поселке Высокий возле магазина трое неизвестных в камуфляжной форме неустановленным взрывным устройством повредили банкомат и украли деньги.

По указанному адресу выезжало руководство и следственно-оперативная группа. Работники полиции провели осмотр места происшествия. Сумма украденных денег устанавливается.

Сейчас проводятся все необходимые мероприятия для задержания лиц, причастных к данному правонарушению.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  ограбление, грабеж, полиция, харьков
 
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