26.06.2017 12:58

Под Харьковом подорвали и ограбили банкомат

Повреждение банкомата произошло 26 июня около 2:30 в поселке Высокий.



// Нацполиция

В дежурную часть Харьковского отдела полиции поступило сообщение от дежурного по железнодорожной станции «Октябрьская».



Он рассказал, что в поселке Высокий возле магазина трое неизвестных в камуфляжной форме неустановленным взрывным устройством повредили банкомат и украли деньги.



По указанному адресу выезжало руководство и следственно-оперативная группа. Работники полиции провели осмотр места происшествия. Сумма украденных денег устанавливается.



Сейчас проводятся все необходимые мероприятия для задержания лиц, причастных к данному правонарушению.



Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.