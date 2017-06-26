Под Харьковом подорвали и ограбили банкомат

Повреждение банкомата произошло 26 июня около 2:30 в поселке Высокий.
В дежурную часть Харьковского отдела полиции поступило сообщение от дежурного по железнодорожной станции «Октябрьская».
Он рассказал, что в поселке Высокий возле магазина трое неизвестных в камуфляжной форме неустановленным взрывным устройством повредили банкомат и украли деньги.
По указанному адресу выезжало руководство и следственно-оперативная группа. Работники полиции провели осмотр места происшествия. Сумма украденных денег устанавливается.
Сейчас проводятся все необходимые мероприятия для задержания лиц, причастных к данному правонарушению.
Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.
Сегодня во главу угла будут поставлены желания, а не рассудок, так что легко будет идти на поводу у мимолетных прихотей, а вот противостоять соблазнам – очень трудно.
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