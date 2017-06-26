На Салтовке ребенок выпал из окна девятого этажа

От полученных травм двухлетний мальчик умер.
Информация о том, что на улице Валентиновской из окна выпал ребенок, поступила в дежурную часть Московского отдела полиции 26 июня в 10:30 от прохожих.
На место выехала следственно-оперативная группа Московского отдела полиции.
По предварительным данным, двухлетний мальчик играл возле открытого окна и выпал с 9 этажа многоэтажки. Родители ребенка в то время находились дома. Семья в поле зрения полиции раньше не попадала. В семье также воспитываются еще трое детей.
Информация внесена в Журнал единого учета правонарушений.
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