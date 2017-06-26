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26.06.2017  14:30   

Пропавший парень найден убитым в собственной машине

Работники полиции устанавливают обстоятельства гибели мужчины.


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28-летний житель поселка Высокий поехал 24 июня в Харьков и не вернулся. Об этом 25 июня около 15:15 сообщили в дежурную часть Харьковского отдела полиции.

Через полчаса тело парня без признаков насильственной смерти было обнаружено в собственном автомобиле на поле в поселке Высокий.

Сейчас выясняются все обстоятельства его гибели.

Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификации - ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  убийство, полиция, харьков
 
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