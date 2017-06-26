Пропавший парень найден убитым в собственной машине

Работники полиции устанавливают обстоятельства гибели мужчины.
28-летний житель поселка Высокий поехал 24 июня в Харьков и не вернулся. Об этом 25 июня около 15:15 сообщили в дежурную часть Харьковского отдела полиции.
Через полчаса тело парня без признаков насильственной смерти было обнаружено в собственном автомобиле на поле в поселке Высокий.
Сейчас выясняются все обстоятельства его гибели.
Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификации - ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины.
Сегодня во главу угла будут поставлены желания, а не рассудок, так что легко будет идти на поводу у мимолетных прихотей, а вот противостоять соблазнам – очень трудно.
Ясное утреннее небо затянется облаками в середине дня и погода будет пасмурной до самого вечера. Во второй половине дня возможен дождь.
26 июня 1498 года в Китае появилась первая зубная щетка.
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