 
Главная Новости Криминал и происшествия Харьковчанин в российских соцсетях призывал к беспорядкам на День Конституции (ВИДЕО)
26.06.2017  15:01   

Харьковчанин в российских соцсетях призывал к беспорядкам на День Конституции (ВИДЕО)

Четырех антиукраинских пропагандистов разоблачила Служба безопасности Украины в разных регионах страны.


// СБУ

Жители Киевской, Николаевской, Хмельницкой и Харьковской областей по заданию кураторов из российских спецслужб размещали в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» призывы к массовым беспорядкам ко Дню Конституции Украины.

Возбуждены уголовные производства по ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя), 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и 258-3 (создание террористической группы) Уголовного кодекса Украины.

Следственные действия продолжаются.

Источник:   СБУ
 Тэги:  пропагандист, сбу, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
26.09 Криминал и происшествия СБУ задержала пропагандиста «русского мира» в Харькове
 
 

Видео

Игорь Терехов проинспектировал строительство регионального центра админуслуг
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 