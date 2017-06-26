Харьковчанин в российских соцсетях призывал к беспорядкам на День Конституции (ВИДЕО)

Четырех антиукраинских пропагандистов разоблачила Служба безопасности Украины в разных регионах страны.
Жители Киевской, Николаевской, Хмельницкой и Харьковской областей по заданию кураторов из российских спецслужб размещали в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» призывы к массовым беспорядкам ко Дню Конституции Украины.
Возбуждены уголовные производства по ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя), 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и 258-3 (создание террористической группы) Уголовного кодекса Украины.
Следственные действия продолжаются.
Сегодня во главу угла будут поставлены желания, а не рассудок, так что легко будет идти на поводу у мимолетных прихотей, а вот противостоять соблазнам – очень трудно.
Ясное утреннее небо затянется облаками в середине дня и погода будет пасмурной до самого вечера. Во второй половине дня возможен дождь.
26 июня 1498 года в Китае появилась первая зубная щетка.
влажн.:
давл.:
ветер: