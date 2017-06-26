Под Харьковом задержали машину с оружием (ФОТО)

Работники батальона патрульной службы полиции особого назначения «Харьков» сегодня, 26 июня, в 11:20 остановили на блокпосту «Песочин» автомобиль под управлением 49-летнего мужчины.
Сегодня во главу угла будут поставлены желания, а не рассудок, так что легко будет идти на поводу у мимолетных прихотей, а вот противостоять соблазнам – очень трудно.
Ясное утреннее небо затянется облаками в середине дня и погода будет пасмурной до самого вечера. Во второй половине дня возможен дождь.
26 июня 1498 года в Китае появилась первая зубная щетка.
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