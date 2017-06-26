26.06.2017 15:45

Под Харьковом задержали машину с оружием (ФОТО)

Работники батальона патрульной службы полиции особого назначения «Харьков» сегодня, 26 июня, в 11:20 остановили на блокпосту «Песочин» автомобиль под управлением 49-летнего мужчины.



police.kharkov

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области. Водитель заметно нервничал при проверке документов. На вопрос о перевозке оружия ответил отрицательно.

Когда работники провели поверхностный осмотр, в барсетке обнаружили пистолет без номерных знаков с признаками переработки с боевого на спецсредство. Он был снаряжен шестью патронами для отстрела резиновых пуль.

Сначала мужчина объяснил, что разрешение на оружие забыл дома, а номеров на нем нет, потому что отдавал его на реставрацию. Затем он заверил, что пистолет нашел и планировал сдать в полицию.

На место происшествия вызвали сотрудников Люботинского отделения полиции.