На харьковской стройке смертельно травмирован подрядчик

От полученной травмы 38-летний мужчина скончался в карете скорой помощи.
Информация о том, что на улице Ковтуна на голову подрядчика местного общества упал пеноблок, поступила в Немышлянский отдел полиции сегодня около 13:20.
Факт события внесен в Журнала единого учета правонарушений.
Дальнейшую проверку будут проводить работники следственного управления.
Сегодня во главу угла будут поставлены желания, а не рассудок, так что легко будет идти на поводу у мимолетных прихотей, а вот противостоять соблазнам – очень трудно.
Ясное утреннее небо затянется облаками в середине дня и погода будет пасмурной до самого вечера. Во второй половине дня возможен дождь.
26 июня 1498 года в Китае появилась первая зубная щетка.
влажн.:
давл.:
ветер: