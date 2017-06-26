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26.06.2017  17:55   

На харьковской стройке смертельно травмирован подрядчик

От полученной травмы 38-летний мужчина скончался в карете скорой помощи.


// Нацполиция

Информация о том, что на улице Ковтуна на голову подрядчика местного общества упал пеноблок, поступила в Немышлянский отдел полиции сегодня около 13:20.

Факт события внесен в Журнала единого учета правонарушений.

Дальнейшую проверку будут проводить работники следственного управления.

Тэги:  смерть, стройка, полиция, харьков
 
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