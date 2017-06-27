27.06.2017 09:33

В депо сгорели два вагона (ФОТО)

Вагоны предназначались к списанию на металлолом.



// Патрульная полиция

Как сообщили в патрульной полиции, 26 июня произошло возгорание вагонов в моторвагонном депо на улице Саратовской.



Как оказалось, горели два электровагона, которые были предназначены на списание на металлолом.



На момент приезда полиции пожар тушили сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.



К счастью, в результате возгорания никто не пострадал.