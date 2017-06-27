В депо сгорели два вагона (ФОТО)

Вагоны предназначались к списанию на металлолом.
Как сообщили в патрульной полиции, 26 июня произошло возгорание вагонов в моторвагонном депо на улице Саратовской.
Как оказалось, горели два электровагона, которые были предназначены на списание на металлолом.
На момент приезда полиции пожар тушили сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
К счастью, в результате возгорания никто не пострадал.
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