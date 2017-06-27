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27.06.2017  09:33   

В депо сгорели два вагона (ФОТО)

Вагоны предназначались к списанию на металлолом.


// Патрульная полиция

Как сообщили в патрульной полиции, 26 июня произошло возгорание вагонов в моторвагонном депо на улице Саратовской.

Как оказалось, горели два электровагона, которые были предназначены на списание на металлолом.

На момент приезда полиции пожар тушили сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

К счастью, в результате возгорания никто не пострадал.

Тэги:  пожар, харьков
 
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