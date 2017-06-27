27.06.2017 10:50

Несчастный случай унес жизнь харьковчанина

42-летний мужчина умер от поражения электрическим током.



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Несчастный случай произошел около трех часов дня 26 июня.

Во дворе домовладения, расположенного в поселке Песочин, мужчина ремонтировал электрический насос в колодце и его ударило током.

Прибывшая на место скорая констатировала смерть и сообщила по произошедшем в дежурную часть Люботинского отделения полиции.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа.

Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай». Обстоятельства устанавливаются.