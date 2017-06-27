Несчастный случай унес жизнь харьковчанина

42-летний мужчина умер от поражения электрическим током.
Несчастный случай произошел около трех часов дня 26 июня.
Во дворе домовладения, расположенного в поселке Песочин, мужчина ремонтировал электрический насос в колодце и его ударило током.
Прибывшая на место скорая констатировала смерть и сообщила по произошедшем в дежурную часть Люботинского отделения полиции.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа.
Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай». Обстоятельства устанавливаются.
Звезды советуют по возможности не браться за большие и ответственные дела. Пусть со стороны это выглядит как лень, но лучше потерять один день, чем наломать дров.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. С утра ожидается дождь, c грозой, но к вечеру он должен прекратиться.
Рыбалка – одно из самых массовых увлечений человечества.
влажн.:
давл.:
ветер: