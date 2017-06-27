 
Главная Новости Криминал и происшествия Несчастный случай унес жизнь харьковчанина
27.06.2017  10:50   

Несчастный случай унес жизнь харьковчанина

42-летний мужчина умер от поражения электрическим током.


// Facebook

Несчастный случай произошел около трех часов дня 26 июня.

Во дворе домовладения, расположенного в поселке Песочин, мужчина ремонтировал электрический насос в колодце и его ударило током.

Прибывшая на место скорая констатировала смерть и сообщила по произошедшем в дежурную часть Люботинского отделения полиции.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа.

Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай». Обстоятельства устанавливаются.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  смерть, полиция, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
26.06 Криминал и происшествия На харьковской стройке смертельно травмирован подрядчик 22.06 Криминал и происшествия На даче под Харьковом погиб пенсионер 22.06 Криминал и происшествия На Гоптовке умер мужчина
 
 

Видео

Геннадий Кернес: "Мы будем стоять на защите интересов людей, произвол со стороны «Харьковгоргаза» прекратим
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 