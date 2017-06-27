Пятилетний ребенок выпил уайт-спирит

Сейчас юная жительница Первомайского района в реанимации, состояние ее здоровья тяжелое.
В Нацполиции сообщили, что родители ребенка оставили ее на 20-летнюю старшую дочь и по делам поехали в Харьков.
Около 13:40 дочь позвонила родителям и сообщила, что ее младшая сестра нашла в доме растворитель «Уайт Спирит» и выпила его. После чего девушка вызвала медицинскую помощь.
Ребенка доставили в реанимационное отделение Первомайской ЦРБ. Медики сообщили о произошедшем в полицию.
Данные о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст.166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком) Уголовного кодекса Украины.
Проверка всех обстоятельств продолжается.
Сейчас ребенок переведен в Харьковскую областную детскую клиническую больницу с отравлением продуктами бензинового ряда. Состояние ее здоровья тяжелое.
Звезды советуют по возможности не браться за большие и ответственные дела. Пусть со стороны это выглядит как лень, но лучше потерять один день, чем наломать дров.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. С утра ожидается дождь, c грозой, но к вечеру он должен прекратиться.
Рыбалка – одно из самых массовых увлечений человечества.
влажн.:
давл.:
ветер: