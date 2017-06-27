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27.06.2017  11:04   

Пятилетний ребенок выпил уайт-спирит

Сейчас юная жительница Первомайского района в реанимации, состояние ее здоровья тяжелое.


// Facebook

В Нацполиции сообщили, что родители ребенка оставили ее на 20-летнюю старшую дочь и по делам поехали в Харьков.

Около 13:40 дочь позвонила родителям и сообщила, что ее младшая сестра нашла в доме растворитель «Уайт Спирит» и выпила его. После чего девушка вызвала медицинскую помощь.

Ребенка  доставили в реанимационное отделение Первомайской ЦРБ. Медики сообщили о произошедшем в полицию.

Данные о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст.166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком) Уголовного кодекса Украины.

Проверка всех обстоятельств продолжается.

Сейчас ребенок переведен в Харьковскую областную детскую клиническую больницу с отравлением продуктами бензинового ряда. Состояние ее здоровья тяжелое.

Тэги:  отравление, дети, харьков
 
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