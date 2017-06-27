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27.06.2017  12:19   

Студент из области решил заработать наркоторговлей

Правоохранители задержали 19-летнего жителя Мерефы.


// Нацполиция

Парень был задержан следователями Харьковского отдела полиции совместно с СБУ при продаже в городе Харькове очередной наркотической дозы 32-летнему мужчине.

Полимерный пакет с веществом растительного происхождения в измельченном состоянии, зеленого цвета, весом около 2 грамм и деньги в сумме 300 гривен изъяты.

Согласно заключению экспертов, данное вещество является наркотическим средством - каннабисом.

Во время следствия выяснилось, что студент решил зарабатывать на жизнь торговлей наркотиками.

Следователем Харьковского ОП открыто уголовное производство по ч.2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Парню уже вручено письменное уведомление о подозрении в совершении данного преступления.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  наркотики, полиция, харьков
 
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