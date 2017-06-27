27.06.2017 12:34

КамАЗ врезался в пригородную маршрутку: есть пострадавшие

Авария произошла сегодня, 27 июня, около половины восьмого утра на автодороге Киев-Харьков-Довжанский.



// Нацполиция

Как сообщили в Нацполиции, водитель автомобиля «КамАЗ», 55-летний житель города Чугуева, допустил столкновение с маршрутным такси «Газель-Рута» сообщением Чугуев-Клугино-Башкировка под управлением 55-летнего жителя города Чугуева и автомобилем Опель-Вектра под управлением 29-летнего жителя Чугуевского района.



По предварительным данным, в результате ДТП травмированы семь человек: пять пассажиров маршрутного такси и двое пешеходов.

37-ми и 59-летние мужчины с тяжелыми травмами доставлены в реанимационное отделение Чугуевской ЦРБ.

Еще трое мужчин – 22, 25, 41 лет – доставлены для оказания помощи в госпиталь.



41-летняя женщина с 49-летним мужчиной, пешеходы, доставлены в Чугуевскую ЦРБ.



Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.