 
Главная Новости Криминал и происшествия КамАЗ врезался в пригородную маршрутку: есть пострадавшие
27.06.2017  12:34   

КамАЗ врезался в пригородную маршрутку: есть пострадавшие

Авария произошла сегодня, 27 июня, около половины восьмого утра на автодороге Киев-Харьков-Довжанский.


// Нацполиция

Как сообщили в Нацполиции, водитель автомобиля «КамАЗ», 55-летний житель города Чугуева, допустил столкновение с маршрутным такси «Газель-Рута» сообщением Чугуев-Клугино-Башкировка под управлением 55-летнего жителя города Чугуева и автомобилем Опель-Вектра под управлением 29-летнего жителя Чугуевского района.

По предварительным данным, в результате ДТП травмированы семь человек: пять пассажиров маршрутного такси и двое пешеходов.

37-ми и 59-летние мужчины с тяжелыми травмами доставлены в реанимационное отделение Чугуевской ЦРБ.

Еще трое мужчин – 22, 25, 41 лет – доставлены для оказания помощи в госпиталь.

41-летняя женщина с 49-летним мужчиной, пешеходы, доставлены в Чугуевскую ЦРБ.

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.

Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
25.06 Криминал и происшествия ДТП в Харькове: погиб ребенок 23.06 Криминал и происшествия Убегая от полиции, водитель Mitsubishi попал в ДТП 23.06 Криминал и происшествия ДТП на Мерефянском шоссе: пострадал ребенок
 
 

Видео

Геннадий Кернес: "Мы будем стоять на защите интересов людей, произвол со стороны «Харьковгоргаза» прекратим
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 