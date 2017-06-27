27.06.2017 12:57

У харьковчанина силой отобрали автомобиль

Правоохранители устанавливают личности мужчин, совершивших разбойное нападение на харьковчанина.



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Разбой произошел около 11 часов вечера 26 июня в Шевченковсом районе Харькова.



Трое неизвестных мужчин позвонили в квартиру, представились соседями и зашли в помещение. После чего, применяя шокер, потребовали от хозяина деньги. Не получив желаемого, нападавшие с применением физического насилия заставили мужчину написать долговую расписку на свой автомобиль «ВАЗ Приора».



По факту происшествия возбуждены уголовные производства по ч.3 ст.187 (разбой) и ч.3 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.



В настоящее время проводится ряд оперативно-розыскных мероприятий по установлению лиц и местонахождение нападавших.



Следственные действия продолжаются.