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27.06.2017  12:57   

У харьковчанина силой отобрали автомобиль

Правоохранители устанавливают личности мужчин, совершивших разбойное нападение на харьковчанина.


// Facebook

Разбой произошел около 11 часов вечера 26 июня в Шевченковсом районе Харькова.

Трое неизвестных мужчин позвонили в квартиру, представились соседями и зашли в помещение. После чего, применяя шокер, потребовали от хозяина деньги. Не получив желаемого, нападавшие с применением физического насилия заставили мужчину написать долговую расписку на свой автомобиль «ВАЗ Приора».

По факту происшествия возбуждены уголовные производства по ч.3 ст.187 (разбой) и ч.3 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время проводится ряд оперативно-розыскных мероприятий по установлению лиц и местонахождение нападавших.

Следственные действия продолжаются.

Тэги:  разбой, полиция, харьков
 
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