У харьковчанина силой отобрали автомобиль

Правоохранители устанавливают личности мужчин, совершивших разбойное нападение на харьковчанина.
Разбой произошел около 11 часов вечера 26 июня в Шевченковсом районе Харькова.
Трое неизвестных мужчин позвонили в квартиру, представились соседями и зашли в помещение. После чего, применяя шокер, потребовали от хозяина деньги. Не получив желаемого, нападавшие с применением физического насилия заставили мужчину написать долговую расписку на свой автомобиль «ВАЗ Приора».
По факту происшествия возбуждены уголовные производства по ч.3 ст.187 (разбой) и ч.3 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.
В настоящее время проводится ряд оперативно-розыскных мероприятий по установлению лиц и местонахождение нападавших.
Следственные действия продолжаются.
Звезды советуют по возможности не браться за большие и ответственные дела. Пусть со стороны это выглядит как лень, но лучше потерять один день, чем наломать дров.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. С утра ожидается дождь, c грозой, но к вечеру он должен прекратиться.
Рыбалка – одно из самых массовых увлечений человечества.
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