27.06.2017 14:01

Разбойники с топором и молотком ворвались в квартиру на Салтовке требовать деньги

Патрульные совместно с оперативниками задержали граждан, которые вероятно совершили грабеж.



//vchaspik.ua

26 июня, около 20 часов, на линию 102 поступило сообщение о повреждении входных дверей и другого имущества в квартире одной их из многоэтажек на улице Гвардейцев Широнинцев.



Заявитель рассказал полицейским, что двое неизвестных ворвались в его дом и, угрожая молотком и топором, требовали от него денежные средства в размере тысячи долларов. Пострадавший не имел такой суммы, поэтому нападавшие забрали строительный инструмент: два перфоратора и дрель, повредили входную дверь квартиры, разбили лампу и чашку, после чего скрылись в неизвестном направлении.



Патрульные совместно с сотрудниками Управления уголовного розыска Главного управления Национальной полиции в Харьковской области обследовали прилегающую территорию и обнаружили двух харьковчан, подпадающих под приметы нападавших.



Двух задержанных мужчин, один из которых находился под домашним арестом, полицeйские пригласили в Московский отдел полиции, где сейчас с ними работают следователи и оперативники.