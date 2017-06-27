Разбойники с топором и молотком ворвались в квартиру на Салтовке требовать деньги

Патрульные совместно с оперативниками задержали граждан, которые вероятно совершили грабеж.
26 июня, около 20 часов, на линию 102 поступило сообщение о повреждении входных дверей и другого имущества в квартире одной их из многоэтажек на улице Гвардейцев Широнинцев.
Заявитель рассказал полицейским, что двое неизвестных ворвались в его дом и, угрожая молотком и топором, требовали от него денежные средства в размере тысячи долларов. Пострадавший не имел такой суммы, поэтому нападавшие забрали строительный инструмент: два перфоратора и дрель, повредили входную дверь квартиры, разбили лампу и чашку, после чего скрылись в неизвестном направлении.
Патрульные совместно с сотрудниками Управления уголовного розыска Главного управления Национальной полиции в Харьковской области обследовали прилегающую территорию и обнаружили двух харьковчан, подпадающих под приметы нападавших.
Двух задержанных мужчин, один из которых находился под домашним арестом, полицeйские пригласили в Московский отдел полиции, где сейчас с ними работают следователи и оперативники.
Звезды советуют по возможности не браться за большие и ответственные дела. Пусть со стороны это выглядит как лень, но лучше потерять один день, чем наломать дров.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. С утра ожидается дождь, c грозой, но к вечеру он должен прекратиться.
Рыбалка – одно из самых массовых увлечений человечества.
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давл.:
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