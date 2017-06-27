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27.06.2017  15:28   

Под Харьковом на ходу сгорела фура с яйцами

Возгорание грузового автомобиля с полуприцепом произошло 26 июня около 16:00 на 600-м км трассы «Харьков-Киев-Довжанский», вблизи с. Веселое Балаклейского района.


// ГСЧС

К месту происшествия немедленно отправилось пожарно-спасательное подразделение 30-й части ГСЧС.

Как выяснилось, горела грузовая фура «DAF-75». Огнем был охвачен кузов грузового авто, в котором перевозились куриные яйца. Площадь пожара составила 12 кв.м.

Спасатели провели работы по пожаротушению. В 16:20 возгорание было локализовано, в 18:05 - ликвидировано.

Водитель автомобиля не пострадал. Причина возгорания и ущерб устанавливаются.

Источник:   ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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