27.06.2017 15:28

Под Харьковом на ходу сгорела фура с яйцами

Возгорание грузового автомобиля с полуприцепом произошло 26 июня около 16:00 на 600-м км трассы «Харьков-Киев-Довжанский», вблизи с. Веселое Балаклейского района.



// ГСЧС

К месту происшествия немедленно отправилось пожарно-спасательное подразделение 30-й части ГСЧС.

Как выяснилось, горела грузовая фура «DAF-75». Огнем был охвачен кузов грузового авто, в котором перевозились куриные яйца. Площадь пожара составила 12 кв.м.

Спасатели провели работы по пожаротушению. В 16:20 возгорание было локализовано, в 18:05 - ликвидировано.



Водитель автомобиля не пострадал. Причина возгорания и ущерб устанавливаются.