28.06.2017 10:48

Квартирный вор спрятался от полиции в диване (ФОТО)

Харьковские патрульные задержали предполагаемого вора.



// Патрульная полиция

Сегодня, 28 июня, около шести утра патрульным поступил вызов, что неизвестный проник в помещение стоматологической клиники на Московском проспeкте.



На месте полицeйских встретили сотрудники охраны, которые сообщили, что сработала сигнализация и, вероятно, в помещение кто-то проник. Также вызвали хозяйку стоматологической клиники, которая впустила правоохранителей.



Во время тщательного осмотра клиники на втором этаже патрульные обнаружили неизвестного, который прятался в диване. Рядом находились инструмeнты, а на чердаке полицeйские нашли, вероятно, украденные ноутбук, двигатель с вытяжки и другие вещи.



Для дальнейшего выяснения обстоятельств происшествия полисмeны вызвали на место следственно-оперативную группу Слободского района. Задержанного мужчину передали следователям.