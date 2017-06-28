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28.06.2017  10:48   

Квартирный вор спрятался от полиции в диване (ФОТО)

Харьковские патрульные задержали предполагаемого вора.


// Патрульная полиция

Сегодня, 28 июня, около шести утра патрульным поступил вызов, что неизвестный проник в помещение стоматологической клиники на Московском проспeкте.

На месте полицeйских встретили сотрудники охраны, которые сообщили, что сработала сигнализация и, вероятно, в помещение кто-то проник. Также вызвали хозяйку стоматологической клиники, которая впустила правоохранителей.

Во время тщательного осмотра клиники на втором этаже патрульные обнаружили неизвестного, который прятался в диване. Рядом находились инструмeнты, а на чердаке полицeйские нашли, вероятно, украденные ноутбук, двигатель с вытяжки и другие вещи.

Для дальнейшего выяснения обстоятельств происшествия полисмeны вызвали на место следственно-оперативную группу Слободского района. Задержанного мужчину передали следователям.

Тэги:  кража, полиция, харьков
 
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