В арендованной квартире задушили студентку

Девушку без признаков жизни обнаружил владелец квартиры, которую она арендовала.
Сообщение о происшествии поступило в Основянский отдел полиции 27 июня в 12:40.
На место происшествия выезжало руководство отдела полиции, следственно-оперативная группа и кинологическая служба.
Как установили правоохранители, 22-летняя девушка приехала в Харьков из соседней области и училась в одном из колледжей. Вчера вечером с ней пропала связь, после чего владелец квартиры приехал в дом и обнаружил тело девушки.
По предварительному заключению эксперта, она погибла в результате механической асфиксии.
Правоохранители принимают комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению обстоятельств гибели девушки и лиц, причастных к совершению преступления.
Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство), ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.
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